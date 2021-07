Padre si tuffa nel fiume per salvare la figlia e una sua amica e muore annegato

Un uomo di 54 anni è morto annegato dopo essersi tuffato nel fiume Piave per soccorrere la figlia 14enne e un'amica sua coetanea. La tragedia a Pederobba (Treviso), nei pressi dell’ex cementificio Rossi.

La vittima è un cittadino tunisino, residente a Caerano San Marco. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe tuffato in acqua per soccorrere la figlia e l'altra ragazza, entrambe in difficoltà. Il 54enne è poi scomparso tra le acque, trascinato via dalla corrente o finito in un gorgo. L'allarme è scattato verso le 18. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Pederobba e Cornuda, impegnati nelle ricerche. Anche il sindaco di Pederobba, Marco Turato, è corso sul posto, per seguire in prima persona quanto stava accadendo. Poco dopo le 20 il cadavere dell'uomo è stato recuperato dai sommozzatori.