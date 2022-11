Padre uccide il figlio, arrestato dai carabinieri

Un padre avrebbe assassinato il figlio a Canelli in provincia di Asti. Si tratta di una famiglia del posto, residente a Canelli da tempo. L'uomo sarebbe stato arrestato e portato in caserma.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia cittadina e nel nucleo investigativo del comando provinciale di Asti. L'omicidio sarebbe avvenuto proprio in paese e non in una zona di campagna, in via Giovanni XXIII , vicino a viale Indipendenza.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Canelli è il secondo centro più importante della provincia assieme a Nizza Monferrato sia come realtà produttiva e culturale sia per numero di abitanti. È celebre per l'industria enologica del Moscato d'Asti e dell'Asti Spumante, ancora oggi una delle principali risorse della città.

Secondo le informazioni finora disponibili, l'omicidioè avvenuto in casa. La dinamica è ancora da chiarire, ma gli investigatori non escludono che l'omicidio sia stato compiuto al termine di una lite.

Articolo in aggiornamento.

