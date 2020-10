Il cittadino pakistano che va in questura per chiedere asilo e viene arrestato per violenza sessuale su una minore

Un cittadino pakistano si è presentato spontaneamente all'Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone per fare richiesta d'asilo ed è stato arrestato per violenza sessuale su un minore e portato in carcere a Treviso. Il protagonista della vicenda è un trentenne condannato in via definitiva a un anno e nove mesi di reclusione in quanto responsabile di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina con meno di 14 anni commessa il 14 aprile 2014 in provincia di Ancona, con sentenza divenuta definitiva nel novembre 2015.

Il Gazzettino racconta che in quell’occasione, il giovane a bordo di un autobus di linea, in evidente stato di alterazione, prima aveva iniziato ad importunare a più riprese l’autista del mezzo pubblico, poi era passato a palpeggiare nelle parti intime una giovane e una ragazzina.