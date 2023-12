Va a spasso con il cane, cacciatore gli spara e lo uccide: "Temevo fosse un lupo"

Lo ha visto avvicinarsi e ai suoi cani e, sentendosi minacciato, non ha pensato due volte a sparare. È morto così Oreste, lupo cecoslovacco domestico nel comune di Palaia, in provincia di Pisa. Il cane stava passeggiando con la proprietaria, in un uliveto vicino casa, quando un cacciatore lo ha scambiato per un lupo selvatico.

Il fatto si è consumato nella mattinata di sabato 16 dicembre ed è stato denunciato da Silvia Bigliotto, arredatrice, e proprietaria del pastore cecoslovacco. La donna si sarebbe sentita male immediatamente dopo lo sparo e l'uccisione del cane.

"ll cacciatore ha detto di aver scambiato Oreste per un lupo ma non c’erano segnali di attacco ai suoi cani. Si stava avvicinando per giocare. E invece è morto" denuncia la donna al quotidiano Il Tirreno.

La donna ha poi ricostruito al quotidiano fiorentino "La Nazione" la dinamica dell'uccisione. Lei e il figlio sarebbero usciti a fare una passeggiata con il cane e hanno deciso di lasciare il cane libero per permettergli di correre nei prati. La donna ha anche riferito che il figlio si trovava dietro il cacciatore, ma se si fosse trovato vicino al cane avrebbe rischiato la vita anche lui.

Continua a leggere su Today.it...