Esplosione in un condominio: distrutto un appartamento

Un'improvvisa esplosione ha completamente distrutto le pareti di un appartamento di Corsico (hinterland di Milano) intorno alle 11.15 di lunedì 5 febbraio. L'abitazione si trova al sesto piano di un palazzo all’angolo tra via Montello e via Fratelli di Dio, ora totalmente evacuato per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l'area e di verificare la staticità degli altri appartamenti.

Come riporta MilanoToday, due persone erano presenti in casa al momento dell'esplosione, ma fortunatamente sono rimaste illese. Anche le macerie crollate al suolo non hanno colpito nessun passante. La deflagrazione ha distrutto le due pareti perimetrali dell'appartamento, composte prevalentemente da mattoni forati, mentre non è chiaro se i pilastri siano lesionati.

All'interno del palazzo non è stata registrata alcuna traccia di incendio, l'ipotesi di una fuga di gas appare quindi la più verosimile, anche se sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco, al lavoro sul posto con cinque mezzi (per un totale di 25 uomini). Come riferisce il comune di Corsico dalla sua pagina Facebook, sul posto è giunto anche il sindaco Stefano Martino Ventura insieme all’assessore Maurizio Magnoni "per avere aggiornamenti e notizie da parte delle forze dell’ordine".