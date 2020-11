Bimbo muore dopo il parto, i familiari presentano denuncia: "Vogliamo sapere cos'è successo"

Tragedia all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dove nella notte tra giovedì e venerdì un neonato è morto subito dopo il parto per cause ancora da accercare. Lo riferisce PalermoToday spiegando che i familiari del bimbo hanno chiesto l’intervento della polizia e sono andati a sporgere denuncia in commissariato. Le cartelle cliniche sono state sequestrate mentre per l’autopsia bisognerà ancora attendere visto che la madre, sottoposto a tampone rapido dopo il parto, è risultata positiva al coronavirus.

La coppia, 39 anni lui e 39 lei, era stata seguita all’ospedale Cervello durante i 9 mesi di gravidanza. "Giovedì sera - racconta lo zio del bimbo a Riccardo Campolo di PalermoToday - mia sorella ha iniziato a sentirsi strana. Si è diretta verso l’ospedale in cui avevano avevano tutto il fascicolo su mia sorella. Le hanno risposto che ormai l’ospedale è diventato centro Covid e dunque non potevano accettarla. È tornata a casa ma si è sentita nuovamente male. A quel punto le è stato riferito di andare nell’ospedale più vicino e cosi sono andati al Buccheri La Ferla". Secondo quanto ricostruito la donna avrebbe superato rapidamente il triage per entrare in sala parto.

Palermo, bimbo muore dopo il parto: "Vogliamo sapere cos'è successo"

"Le hanno fatto un cesareo d’urgenza - aggiunge lo zio - e il bambino è morto mezz’ora dopo il parto. Ci hanno detto che avevano il cordone ombelicale attorno al collo. Dopo essere stati investiti da questo dramma vogliamo sapere cosa è successo, anche se nulla potrà restituirci mio nipote. Era il loro primo figlio". Dopo il parto la donna è stata sottoposta al tampone rapido per coronavirus che ha dato esito positivo. Da chiarire se la 38enne, che non sapeva di essere stata contagiata, sia stata sottoposta anche al tampone molecolare dall’Asp per certificare il suo dato ed eventualmente attivare le procedure per l’isolamento obbligatorio. "Vogliamo sapere cos'è successo, vogliamo giustizia" dice ancora lo zio del bambino.

La salma del piccolo è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Buccheri - poi sigillata - in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Procura. Essendo risultata contagiata la madre c’è anche la possibilità che il neonato fosse positivo. Motivo per cui non è stato possibile trasferirlo all’istituto di medicina legale del Policlinico, non attrezzato per eseguire le autopsie per i soggetti Covid-19 positivi. L’esame potrebbe consentire di accertare cosa sia accaduto e quando il cuore del bambino abbia smesso di battere. Così come bisognerà chiarire se qualcosa non sia stata considerata nel corso della gravidanza dai medici che hanno seguito la coppia o se qualcosa sia andato storto durante il parto.