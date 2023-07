Diossina nell'aria oltre i limiti, arriva l'ordinanza del sindaco: "Non mangiate uova e carne"

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha emesso un'ordinanza a causa degli elevati livelli di diossina presenti nell'aria dopo gli incendi in diverse zone della città, tra cui la discarica di Bellolampo. Secondo i dati diffusi dall'Arpa la presenza di diossina nell'aria ha toccato un valore di oltre 9 volte superiore il normale. Le misure per salvaguardare la salute pubblica resteranno in vigore 15 giorni e riguarderanno circa 80mila persone.

Come riporta PalermoToday, al momento il quadro sull'inquinamento determinato dai roghi non è ancora completo ed è per questo che sono stati predisposti controlli sui terreni e gli allevamenti che ricadono nell'area vicina a Bellolampo. Nell'attesa, il sindaco ha disposto che:

I prodotti ortofrutticoli, quindi frutta e verdura, che provengono dall'area che si trova in un raggio di 4 chilometri dalla discarica di Bellolampo dovranno essere accuratamente lavati e la frutta assunta senza la buccia;

Tutte le superfici stradali e gli spazi aperti confinanti (pubblici e privati), che si trovano nella stessa zona, dovranno essere sottoposti ad accurato lavaggio, di cui si occuperanno Rap, Reset anche in collaborazione con il servizio comunale per il Verde pubblico;

Evitare di assumere alimenti di origine animale, come carne, uova, latte e latticini, prodotti dopo il 24 luglio nella stessa zona;

Evitare l'uso di mangimi e foraggi provenienti da quella zona se esposti a potenziale contaminazione.

