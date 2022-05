Stava riparando una condotta idrica: morto un operaio

Ha accusato un malore mentre stava riparando una condotta idrica nel terreno di un 72enne in contrada Carbone a Gratteri, provincia di Palermo. Così è morto Giuseppe Lucido, 58 anni, residente a Campofelice di Roccella. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta ipotizzando che si possa trattare dell'ennesima morte sul lavoro. Due le persone indagate per omicidio colposo. La salma dell'operaio è stata trasferita all'Istituto di medicina legale del Policlinico per l'autopsia.