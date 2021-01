La palestra ribelle che riapre ma arriva la polizia: tutti identificati

Nelle scorse settimane la catena di palestre GimFIVE - distribuita in varie regioni - aveva dato ampio risalto sui propri canali web alla decisione di riaprire l'attività, contravvenendo alle norme che vietano a questo tipo di attività di accogliere clienti all'interno. Una scelta di "ribellione" ai Dpcm che da mesi hanno bloccato queste ed altre attività aperte al pubblico, compiuta nella massima consapevolezza anche per lanciare un segnale al settore.

Proprio la palestra di Modena Est, in via Porpora, è stata scelta come apripista: come annunciato, questa mattina alle ore 6 i locali sono stati aperti e i primi clienti che hanno in qualche modo sposato la causa e iniziato le loro sessioni di allenamento come d'abitudine. "A oggi non c’è nessun decreto che concede l’apertura delle palestre. Cionostante abbiamo deciso di aprire ugualmente. Siamo ben consapevoli di quello che facciamo e di ciò che potrà accadere aprendo l’11 Gennaio a Modena Est e il 15 Gennaio in tutti gli altri centri GimFIVE. Ce ne assumiamo tutte le responsabilità", avevano dichiarato i gestori, che avevano anche informato le forze dell'ordine della loro decisione.

E puntualmente, verso le ore 10 di oggi, le forze dell'ordine sono arrivare nell'impianto sportivo di via Porpora per verificare quanto stava accadendo all'interno. Agenti della Polizia di Stato e della Municipale sono entrati nei locali per verificare le presenze e hanno di fatto "congelato" l'attività.

Una ventina di clienti che si trovavano all'interno sono stati identificati ed invitati ad uscire, ma non sono stati al momento sanzionati. Sarà avviato il percorso amministrativo sulla scelta della palestra, che potrebbe anche portare ad una sanzione, che al momento non è stata comminata.

In tarda mattinata i gestori hanno fatto sapere che la palestra resterà chiusa sia oggi che nei prossimi giorni, manifestando poi l'intenzione di aprire da venerdì 15 gennaio. Per quella data non si conoscono tuttavia quali saranno le normative o i "colori" in vigore, per i quali si attende a ore una decisione da Roma.