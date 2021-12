L'albero di Natale con palline naziste: "Gravissimo"

Amara sorpresa per i cittadini di Montemurlo, comune in provincia di Prato, in passato terra di partigiani. Sull'albero di Natale della cittadina abitata da quasi 19mila abitanti, sono apparse una decina di decorazioni inneggianti al nazismo. A denunciarlo pubblicamente su facebook il sindaco Simone Calamai, definendolo "un grave episodio che ha macchiato questi giorni di festa".

"Ignoti hanno appeso all'albero di Natale davanti al municipio, l'albero di tutti i montemurlesi, una decina di palline con effigi naziste e l'immagine di Adolf Hitler con un cuore rosso - ha spiegato il sindaco in un post-. Si tratta di un episodio gravissimo che offende i valori su cui è nata la nostra Repubblica e la nostra democrazia. Oltraggia chi è morto per regalarci la Costituzione". Calamai ha ordinato l'immediata rimozione delle decorazioni offensive. Al vaglio della polizia le immagini delle telecamere per individuare i responsabili.