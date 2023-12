"Soli in casa, mi ha palpeggiato". Ma lui si difende: "Ho le dita ad artiglio"

Un uomo di 62 anni di Torino è stato denunciato da una agente immobiliare di 60 anni per molestie sessuali avvenute, secondo quanto riferito dalla donna, durante un sopralluogo di valutazione della sua abitazione nel giugno del 2020. Durante il processo l'uomo si è difeso dall'accusa di palpeggiamento facendo riferimento a un trauma subìto all'arto sinistro, le cui dita formerebbero un artiglio. La tesi difensiva, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è quindi che il braccio sinistro del presunto molestatore avrebbe una disfunzionalità che non consentirebbe di toccare la donna come descritto nel capo di imputazione.

Il 62enne, infatti, non riuscirebbe a ruotare completamente il braccio dal gomito in giù, con l'impossibilità di aprire il palmo. La presunta vittima sentita in aula ha raccontato: "Sono entrata in camera da letto e lui era alle mie spalle. A un tratto, mentre mi avvicinavo alla portafinestra per osservare il balcone, mi è arrivato addosso e mi ha palpeggiato la schiena e i glutei con entrambe le mani. Eravamo soli in uno spazio stretto tra l'armadio e il letto. Mi sono divincolata e sono scappata via".

Nel processo in corso a Torino, due esperti, uno del pm e l'altro del tribunale, sono chiamati a svelare se la disfunzione del braccio sinistro e della mano dell'imputato sia compatibile con la dinamica della presunta violenza sessuale. Poi la parola passerà al giudice.

