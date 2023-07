Troppo caldo, panettiere muore al lavoro: la temperatura del corpo sfiorava i 42 gradi

Un malore improvviso causato dal troppo caldo è stato fatale per Olindo Zuanon, panettiere di 63 anni che ha perso la vita sul posto di lavoro. L'uomo si trovava all'interno della sua attività, il "Panificio e pasticceria Zuanon", a Treville, frazione di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Al mattino, l'uomo è svenuto sotto lo sguardo della moglie Michelle, con cui gestiva dal 2010 l'attività, ed è stato soccorso dal medico e dagli infermieri del 118 che però non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

"Aveva una temperatura di quasi 42 gradi"

Come riporta TrevisoToday, Zuanon soffriva di lievi problemi di natura cardiaca: dopo un primo tentativo di rianimazione e il trasporto d'urgenza in ospedale, al pronto soccorso di Castelfranco Veneto è stato dichiarato il decesso dell'uomo, un professionista molto apprezzato e amato dai clienti. Quando Olindo Zuanon è arrivato in ospedale la sua temperatura corporea sfiorava i 42 gradi.

I medici parlano di infarto derivante da un colpo di calore, probabilmente a causa dei problemi di cuore di cui soffriva il 63enne. Lo scorso ottobre, infatti, era stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'inserimento di defibrillatore sottocutaneo, per stabilizzare il battito cardiaco in caso di necessità. "Dopo l’operazione stava bene, e si sentiva bene - afferma la moglie - Il caldo torrido di questi giorni non l’ha certo aiutato".

Olindo, la moglie e i tre figli vivevano nella vicina provincia di Padova, a Fratte di Santa Giustina in Colle, dove la famiglia gestisce un'altra attività, quella che era stata fondata dal padre di Olindo. È qui che probabilmente, nei prossimi giorni, sarà celebrato il funerale.

