Una pantera nelle campagne di Bari: ora è caccia al felino

A Castellana Grotte è aperta la caccia a una pantera che si aggirerebbe già da qualche giorno nelle campagne del Barese. I carabineri sono scesi in campo affiancati dai veterinari dello zoo Safari di Fasano.

Il grosso feline sarebbe stato avvistato per l'ultima volta a contrada Termiteto, tra Castellana e Monopoli: alcuni cittadini, che hanno segnalato la presenza del felino al sindaco, sono riusciti anche a scattare alcune fotografie.

"Niente panico, ma prudenza", ha scritto il primo cittadino, Francesco De Ruvo, sui social. Già nella mattinata aveva allertato la prefettura e i carabinieri della forestale per "un pronto intervento" al fine di "tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica".

"Ho sollecitato l'intervento dei Carabinieri del Corpo Forestale - spiega De Ruvo nel suo post - i quali, mi ha appena comunicato la prefettura, sono sul posto con i veterinari dello zoo safari".

Non si tratta della prima segnalazione simile: a dicembre scorso, un avvistamento simile nell'area di Locorotondo si è poi rivelato un falso allarme. In questo stesso periodo dello scorso anno una pantera sarebbe stata avvistata nelle vicinanze di Limosano, in provincia di Campobasso, forse lo stesso felino già notato nelle campagne vicino a San Severo. Una pantera dunque che potrebbe muoversi lungo il confine tra Puglia e Molise, spostandosi nelle zone interne dell’Appennino. All'ora un operaio di un’azienda di fuochi d’artificio aveva raccontato di aver visto un’ombra nera e di essersi avvicinato pensando fosse un cane. "Poi l'animale si è girato verso di me e mi sono accorto che non si trattava di un cane: aveva due denti molti affilati. Improvvisamente è saltato sul cofano della mia auto ed è fuggito nelle campagne".

