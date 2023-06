Il misterioso animale avvistato da un veterinario: "Era nero, aveva la coda lunga e i movimenti felpati"

Sulle montagne tra Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno, è stato avvistato quello che sulle prime sembrerebbe un grosso felino. Secondo l'autore della segnalazione, uno che di animali se ne intende dal momento che di mestiere fa il veterinario, non è escluso che possa trattarsi addirittura di una pantera, per quanto comunque non ci siano certezze. "Non sono un visionario né in cerca di popolarità" premette su Facebook Cosimo Marra (questo il nome del veterinario) riportando per filo e per segno "quanto ho dichiarato ai carabinieri della stazione di Eboli".

Ebbene, prosegue il medico, "ciò che abbiamo avvistato questa mattina, durante la nostra solita passeggiata mattutina sui monti tra Eboli e Battipaglia, ha dell'incredibile". Quindi il racconto entra nel vivo. "Mi trovavo, con mia moglie, a passeggiare su un sentiero che costeggia un boschetto ed ecco che scorgiamo, a una distanza di circa 30 metri, al centro del sentiero, una grossa sagoma nera che ci osservava. Estraggo il telefonino dalla tasca per fotografare ciò che credevo fosse un grosso cinghiale, ma nel mentre scattavo si è mosso ed è lì che mi sono accorto che: data la forma slanciata della sagoma, i movimenti lenti e felpati, la testa piccola e arrotondata, la coda lunga che quasi toccava a terra, curva nell'ultimo tratto non si trattava di un cinghiale. Con uno scatto fulmineo si è nascosto nel boschetto e noi abbiamo fatto un altrettanto fulmineo dietrofront".

Nel post il veterinario non parla espressamente di una pantera, ma poi si sbilancia. "Sembra la descrizione di una ‘pantera' certamente un felino di taglia grande" scrive una commentatrice. E Manna risponde: "Lo credo anch'io".

Sempre nei commenti il veterinario posta anche una foto, piuttosto sfocata, dell'animale avvistato. Si tratta davvero di una pantera? Nessuno può dirlo. In passato ci sono state segnalazioni analoghe che tuttavia non hanno mai portato a riscontri. In particolare, un paio di anni fa, una presunta pantera è stata vista (e filmata) più volte in Puglia, nel Barese e nelle campagne Leccesi, ma alla fine è stato scoperto che potrebbe trattarsi di un serval, un felino comunque non autoctono dal momento che è diffuso soprattutto nei paesi subsahariani.