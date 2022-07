Le 'pantere rosa' che rapinavano le gioiellerie in un minuto

In 50-60 secondi riuscivano a rapinare le gioiellerie del centro di Milano con la tecnica 'smash&grab' ('distruggi e prendi'), ma la polizia di Stato li ha scoperti e fermati. Nei guai tre uomini di 40, 43 e 53 anni di origine montenegrina, fortemente sospettati di fare parte dell'organizzazione criminale internazionale chiamata 'pink panters' ('pantere rosa) e famosa per i suoi colpi violenti, la sua spregiudicatezza e la 'spettacolarità' delle rapine e delle fughe.

Nei confronti dei tre indagati, gli agenti, coordinati dalla procura milanerse, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto. L'azione è partita quando alcuni poliziotti della Squadra mobile, durante un servizio in borghese, hanno riconosciuto due dei presunti rapinatori, che avevano visto nelle immagini registrate dalle telecamere delle gioiellerie depredate, mentre stavano girando in bici per il centro città.

I due sono stati bloccati all'entrata di un palazzo in cui erano stati visti entrare. All'interno dell'appartamento dove abitavano, poi, è stato trovato un celebre rapinatore montenegrino, che viveva sotto alias, ricercato a livello internazionale sia dalle autorità montenegrine per il reato di omicidio e detenzione illegale di armi ed esplosivi, sia poiché destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere per una rapina consumata in una gioielleriadi via Roma a Genova in via Roma il 29 luglio del 2017.

Nell'abitazione sono state trovate due pistole, imitazioni di Beretta semiautomatiche, diversi proiettili a salve, una mazza come quella utilizzata per le 'spaccate', con il punteruolo in ferro saldato su una estremità, e diversi vestiti identici a quelli usati per le rapine. I tre uomini sono considerati colpevoli di tre rapine aggavate avvenute a Milano: la prima lo scorso 12 gennaio in via della Spiga, nella Boutique Crivelli; la seconda il 19 ottobre 2019 all'orologeria 'La Bottega del Tempo' in via Cesare Battisti, 8; la terza l'8 maggio 2019 nella gioielleria 'Schereiber gioielli' in via Borgospesso, 22.

Uno dei tre presunti rapinatori era già stato condannato per un'altra rapina commessa nel 2012 alla gioielleria 'Roberto Coin' di Roma. Ancora in corso le indagini per accertare se i tre fermati sono autori anche di altri colpi avvenuti nell'arco degli ultimi cinque anni.