Uccide la moglie con la motosega mentre pota una siepe

Stavano potando insieme le siepi del giardino: lui in cima a una scala, con in mano una motosega. Lei sotto a sorreggerlo. Ma quando l'uomo ha perso l'equilibrio non è riuscito a evitare il tonfo, ed è piombato sulla moglie, colpendola con la lama. È morta così Paola Martinelli, 70enne di Imbersago, in provincia di Lecco.

Secondo quanto riporta Il Giorno, si sarebbe trattato di un tragico incidente. L’uomo, Fausto Canteri, anch'egli settantenne, non sarebbe riuscito a evitare l'impatto della motosega con la moglie. Tutto sarebbe avvenuto nel giro di pochi secondi: la lama ha provocato profondi tagli e gravi lesioni alla donna, che è morta dissanguata sul posto. Inutile l'intervento dei soccorritori, compresi i sanitari dell'eliambulanza.