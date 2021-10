Paola Tonoli scomparsa: ricerche senza sosta nelle acque del lago

Sono ore di angoscia e apprensione. Dopo essersi concentrate sull'entroterra e sulla riva del lago, proseguono in acqua le ricerche di Paola Tonoli, la 43enne di Manerba del Garda (in provincia di Brescia) della quale non si hanno più notizie dalla tarda serata di mercoledì 27 ottobre. La donna è scomparsa intorno alle 23.30 dalla casa dei genitori, che aveva raggiunto insieme alla sorella. Si sarebbe allontanata improvvisamente lasciando a casa giacca e cellulare.

Paola Tonoli scomparsa: le ultime notizie

Il campo base è stato allestito nel camping Fornella di San Felice del Benaco: l'accesso è consentito solo alle forze dell'ordine e agli uomini impegnati nelle ricerche. Il coordinamento delle operazioni è affidato ai vigili del fuoco del comando provinciale, coadiuvati dal Nucleo sommozzatori (con le moto d'acqua Pwc dei soccorritori acquatici di Brescia), dalla Guardia costiera e dai volontari del Garda (con il natante attrezzato con il Rov per le ricerche subacquee), dai carabinieri di Salò e della polizia locale di San Felice e della Valtenesi. Ieri hanno volato a lungo l'elicottero "Drago" e quello del 118, che hanno perlustrato dall'alto tutto il litorale. In campo anche i droni.

Dopo il ritrovamento dei pantaloni, delle scarpe e della borsetta della donna, nella zona della Baia del Vento nel tratto verso il promontorio di San Fermo, le ricerche nella giornata di ieri si sono concentrate in una zona relativamente ristretta, tra San Felice e Portese. Senza pantaloni e senza scarpe, è difficile che la donna si sia allontanata molto senza essere stata vista.

La donna è scomparsa in una zona abitata, vicino al centro storico ma anche a un'area boschiva e al lago. Dopo ore e ore di estenuanti ricerche a terra, le squadre si sono dirette verso la zona a lago. La preoccupazione è tanta. Paola Tonoli la scorsa estate aveva perso il figlio Samuele Freddi, scomparso a soli 20 anni.