Paolo Angioni, trovato morto sugli scogli: era uscito per andare a pescare

Il corpo senza vita del 59enne è stato trovato sugli scogli del Faro di Chia, in provincia di Cagliari. La famiglia, non vedendolo rientrare aveva lanciato l'allarme

Tragedia in provincia di Cagliari, dove nella mattina di oggi, martedì 12 gennaio, è stato trovato il corpo senza vita di Paolo Angioni, un uomo di 59 anni di Domus de Maria, di cui non si avevano notizie da ieri. Il cadavere è stato rinvenuto dai carabinieri sugli scogli del Faro di Chia, sempre nel cagliaritano.

Paolo Angioni, trovato morto sugli scogli a Faro di Chia (Cagliari)

Dell'uomo si erano perse le tracce ieri, quando era uscito di casa per andare a pescare. Non vedendolo rientrare, i familiari hanno avvertito i carabinieri e hanno lanciato un appello sui social. Purtroppo, oggi i militari hanno rinvenuto il corpo senza vita del 59enne. L'uomo sarebbe morto per una caduta accidentale sugli scogli.