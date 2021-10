Malore a scuola: prof muore in classe prima della lezione

Un docente di 62 anni, Paolo Batello, è deceduto nella mattina di oggi, mercoledì 20 ottobre, mentre si trovava in servizio nella scuola media di Tarcento, in provincia di Udine, dove insegnava da diverso tempo. L'uomo ha accusato un malore durante il cambio dell'ora, poco prima che gli alunni facessero ingresso nell'aula.

I ragazzi sono stati fermati dal personale non docente prima di entrare in classe. Sul posto è sopraggiunta un'ambulanza, oltre che i carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli. Colleghi ed ex alunni lo ricordano con parole di grande stima come quelle rilasciate dal sindaco a Telefriuli dal sindaco di Tarcento, Mauro Steccati: ''Siamo vicini alla famiglia in questo gravissimo momento e siamo vicino a tutto il personale della scuola e ai giovani studenti''.