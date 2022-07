Per evitare due pedoni cade dalla moto: travolto e ucciso

Un motociclista di 51 anni, Paolo Camillo Beatrisini, di Fiorano al Serio, è morto poco dopo le 20 di martedì in un incidente accaduto sulla provinciale 99 a Comenduno di Albino, in provincia di Bergamo. L’uomo era in sella alla sua moto Mv Agusta Brutale: ha perso il controllo della moto per provare a evitare due ragazzi che stavano attraversando, è caduto a terra e, a quel punto, è stato travolto da un’automobile che proveniva nella direzione opposta. L'impatto è stato inevitabile: il 51enne è stato travolto, la moto ha proseguito la sua corsa per più di cento metri.

Troppo gravi le ferite riportate, per Beatrisini non c'è stato nulla da fare. Ferito in maniera non grave uno dei ragazzi che stavano attraversando, all’altezza della sala slot e della ditta Rampinelli Spa, dopo Comenduno risalendo la Val Seriana: è un 21enne di Albino, portato al Papa Giovanni di Bergamo, avrebbe riportato una frattura alla gamba.