L'auto sfonda un muro e prende fuoco: papà 33enne muore carbonizzato

Un morto e quattro persone ferite. Questo il drammatico bilancio dell'incidente avvenuto ieri, domenica 16 luglio, a Soncino, in provincia di Cremona. La vittima è Paolo Carubelli, giovane padre di appena 33 anni residente a Ticengo, che da oltre 10 anni lavorava a Rudiano, in provincia di Brescia, dove gestiva insieme alla sorella l'azienda Carubelli Vivaio e Giardini.

Incidente a Soncino (Cremona): morto Paolo Carubelli

Lo schianto domenica notte ancora prima dell'alba, intorno alle 4 lungo Via Brescia a Soncino. Per cause in corso di accertamento, il pick-up Dodge di Carubelli ha perso improvvisamente aderenza ed è finito per schiantarsi contro il muro di un'abitazione. Impatto violentissimo e dalle conseguenze drammatiche: il mezzo ha preso fuoco, il 33enne è morto carbonizzato. A bordo del veicolo c'erano anche la moglie Enrica, 28 anni, e altri tre passeggeri: due ragazzi di 20 e 23 anni, una ragazza di 27.

La centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e quattro ambulanze arrivate da Cremona, Soncino, Orzinuovi e Trenzano, oltre all'elisoccorso decollato da Brescia: sono gravissime le condizioni del ragazzo di 20 anni, ricoverato in codice rosso al Civile, ma sono in ospedale anche gli altri feriti, ricoverati in codice giallo al Civile, alla Poliambulanza e a Cremona.

La data dei funerali

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Crema. La salma di Paolo Carubelli, recuperata dai Vigili del Fuoco, è già stata riconsegnata alla famiglia. Il funerale verrà celebrato mercoledì mattina, alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Ticengo: il giovane lascia nel dolore, oltre alla moglie Enrica, anche il figlio Gabriel, i genitori Loretta e Mauro, la sorella Sofia, la nonna Elvira, i suoceri Graziella e Paolo, il cognato Giovanni con Silvia.

