Malore improvviso: parrucchiere muore nel sonno

Un dramma improvviso, che ha lasciato un'intera comunità senza parole. Paolo Casteletti, parrucchiere di Castenedolo, in provincia di Brescia, è morto all'età di 48 anni. La tragedia si è consumata nei giorni scorsi: padre di due figli, è stato trovato esanime nella sua abitazione e a nulla sono valsi - purtroppo - gli sforzi dei sanitari per salvargli la vita, giunti sul posto dopo l'allarme lanciato dai genitori. È stato stroncato da un malore mentre dormiva.

La drammatica notizia ha fatto rapidamente il giro del paese e dei social. Casteletti aveva cominciato a fare tagli e pieghe già da giovanissimo e – da alcuni anni – gestiva la sua attività in via Mazzini. I messaggi di cordoglio si susseguono da giorni: tutti lo ricordano per la grande professionalità, ma anche per i modi garbati e gentili che lo contraddistinguevano. "Era sempre disponibile, gentile e sorridente", si legge sulla pagina Facebook del barbiere. E ancora: "Una bella persona, sensibile. La vita è proprio ingiusta: ci mancheranno i tuoi sorrisi".