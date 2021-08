Ex sottufficiale dell'Esercito ucciso in casa con diverse coltellate

Un ex militare dell'Esercito è stato ucciso con diverse coltellate questo pomeriggio in un'abitazione nella borgata di S'Ungroni ad Arborea, in provincia di Oristano. L'uomo si chiamava Paolo Fonsatti, aveva 70 anni ed era un ex sottufficiale. Ferito anche il nipote trasportato in ospedale con ferite lievi.

Ancora tutta da ricostruire la dinamica che ha portato alla tragedia. Il nipote avrebbe raccontato di un'aggressione a scopo di rapina: due uomini con il volto coperto avrebbero fatto irruzione nell'abitazione.

Sul posto i carabinieri e il procuratore di Oristano, Ezio Domenico Basso e sono attesi anche gli specialisti del Ris di Cagliari.