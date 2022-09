Punto da un calabrone, si accascia a terra e muore

Dramma nei boschi aretini: un uomo di 53 anni di Montevarchi ha perso la vita mentre stava cercando funghi in Casentino. Si chiamava Paolo Grazzini. Secondo quanto appreso da ArezzoNotizie la morte è sopraggiunta per arresto cardiaco, probabilmente determinato dalla puntura di un insetto avvenuta poco prima, come raccontato dall'amico che si trovava assieme a lui.

I due amici erano partiti in auto dal Valdarno in direzione Casentino con l'intento di raccogliere funghi. Avevano scelto i boschi vicino Pontenano per l'escursione. Mentre si trovavano all'interno del bosco, a circa un chilometro di distanza dalla strada, il 53enne sarebbe stato punto da un insetto, un calabrone o una vespa. L'uomo, essendo allergico, avrebbe così chiesto all'amico di allertare i soccorsi, mentre prendeva per via orale una pasticca di antistaminico che aveva con sé. Tuttavia la reazione alla puntura dell'insetto sarebbe stata molto violenta, tanto da determinare lo choc anafilattico e poi l'arresto cardiaco.

L'allarme è stato dato intorno alle 13,45: i mezzi di soccorso della Asl Toscana sud est sono partiti per raggiungere la zona mentre via telefono i sanitari guidavano l'amico affinché praticasse al 53enne le manovre per il massaggio cardiaco. Non è stato agevole per i soccorritori arrivare in zona. Complessivamente sono intervenuti un'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Subbiano, Blsd della Misericordia di Talla, i vigili del fuoco del comando aretino, il soccorso alpino e i carabinieri della compagnia di Bibbiena. Attivati anche elisoccorso Pegaso 1 ed elicottero Drago dei vigili del fuoco. I sanitari, verricellati sul posto da Pegaso, nonostante le manovre rianimatorie messe in atto, non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell’uomo.