Il giallo di Paolo Mollica Nardo: scomparso nel nulla da una settimana

L'uscita di casa, il viaggio in bus, e poi il nulla. Sono giorni d'angoscia per Paolo Mollica Nardo, il 42enne di Contesse, piccola frazione di Messina, di cui non si hanno notizie dallo scorso 10 gennaio. L’ultimo punto di avvistamento è stato sul torrente San Filippo ma è stato passato al setaccio da cima a fondo nella mattina di oggi, martedì 16 gennaio, ma senza trovare tracce o indizi. A denunciare la scomparsa, ormai sei giorni fa è stato il fratello. L'uomo è stato visto salire su un pullman diretto a Giampilieri, sempre nel Messinese.

Nell'ultima settimana le ricerche sono andate avanti senza sosta, anche con l'utilizzo di un drone, ma purtroppo senza esito. Le forze dell'ordine e la protezione civile hanno organizzato un briefing con le numerose associazioni di volontari che hanno dato la propria disponibilità per le ricerche. Tra queste anche Overland, l’associazione presieduta da Antonio Mandia, che si occupa anche di radiocomunicazioni in emergenza. L’associazione, che di recente si è vista approvare anche un progetto per la radiocomunicazione che mette in collegamento gli ospedali con i centri di coordinamento (Coc, Prefettura, Comune…), sta partecipando attivamente alle ricerche dell’uomo in ambiente impervio insieme ai vigili del fuoco.

Come riporta MessinaToday, stamattina le ricerche si sono concentrate proprio sul torrente san Filippo. Di Overland sono anche i tre droni attualmente utilizzati per trovare tracce. Ieri è stata battuta palmo a palmo anche la zona Nord della città, in particolare Sant’Agata e Ganzirri, ma le ricerche sono concentrate nella zona centro e in particolare nella zona Sud, dalla Stazione fino a Giampilieri (controllati anche i villaggi Molino e Altolia) dove Paolo Mollica Nardo aveva una seconda casa. Tante le squadre impegnate ma di lui nessuna traccia. "Chiunque l'avesse visto - è l'appello lanciato sui social - è pregato di contattare il 3319262818. Al momento della scomparsa indossava giubbotto verde e jeans blu".