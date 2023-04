Si sente male mentre va in tribunale: morto il giudice Paolo Moroni

Lo aspettavano in tribunale per alcune udienze, ma non è mai arrivato. È morto per un malore improvviso, il giudice di merito presso il tribunale di Lecce e magistrato di Corte d'Appello, Paolo Moroni. Aveva 57 anni.

Come riporta LeccePrima, dalle prime indiscrezioni sembra che l’uomo si sia sentito male dopo essere salito in auto, per mettersi alla guida e raggiungere il palazzo di giustizia. A lanciare l’allarme per i primi sono stati i suoi collaboratori, i quali si sono preoccupati del ritardo del magistrato. I carabinieri lo hanno trovato nella sua auto. Inutili i soccorsi.

Moroni è stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio, da qualche tempo era in cura per un problema serio di salute.

Moroni era nato a Chieti nel 1966. Ad agosto dello scorso anno, si era candidato anche al Csm, come “sorteggiato” per la componente togata nel collegio 4 di Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria. Molto stimato, era stato giudice al tribunale di Casarano.