Esce per fare jogging, i familiari lo trovano riverso per terra: morto 49enne

E' uscito per fare jogging, ma non è più tornato a casa. I familiari hanno iniziato a cercarlo e lo hanno trovato per terra, morto. Si è spezzata così la vita di Paolo Poletti, 49 anni, imprenditore di Viadana (nel Mantovano) titolare della Niscent srl, azienda specializzata in sicurezza informatica. La tragedia, come racconta BresciaToday, è avvenuta sabato sera lungo la golena - l'area compresa tra la riva del fiume e il suo argine - di Banzuolo, frazione del paese, in località Maifinita. Poletti è stato stroncato da un malore.

Paolo Poletti aveva una moglie, Francesca, e due figli: Caterina e Alessandro. Il funerale sarà celebrato mercoledì mattina, alle 9.30, nella chiesa parrocchiale di San Martino. Avrebbe compiuto 50 anni tra pochi giorni. Grande appassionato di sport e iscritto all'Atletica Viadana, aveva rinunciato ad allenarsi per motivi di lavoro, ma sperava di poter tornare a correre con regolarità. Fino al drammatico epilogo. "Ci stringiamo attorno alla famiglia per la dolorosa perdita: una persona speciale, il nostro Paolo", si legge in una breve nota dell'Atletica Viadana.