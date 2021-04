Paolo Zaninelli: il commercialista morto per covid dopo 14 mesi in ospedale

È stata un'odissea senza fine quella di Paolo Zaninelli, 57enne stimato ragioniere commercialista di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, che ha lottato contro il covid per quattordici mesi in ospedale. Un calvario che non è bastato ad avere la meglio sui gravi postumi causati dal coronavirus: l'uomo è morto ieri alla Poliambulanza di Brescia. Amato e stimato da tutti, Paolo Zaninelli qualche anno fa era stato membro del collegio dei revisori dei conti della provincia di Bergamo.

La sua lunga battaglia è iniziata nel febbraio del 2020, quando il covid era ancora un nemico sconosciuto. Dopo aver contratto il virus era stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e poi trasferito in terapia intensiva al Policlinico di Bari, dove rimase fino a metà giugno. Rientrato a Romano, è stato nuovamente ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo dove ha superato un intervento al cuore, ma la sua lunga battaglia non era ancora finita.

L'uomo è stato nuovamente portato all’ospedale di Romano per la riabilitazione e successivamente alla Poliambulanza di Brescia nel reparto di terapia intensiva per l'aggravarsi delle sue condizioni. Anche la cognata Reanna, moglie del fratello Augusto, è morta di covid esattamente un anno fa.