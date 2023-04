Il papà accusato di aver molestato figlia e nipote nel letto

A Lecce un uomo di 42 anni è stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Avrebbe abusato in più occasioni della nipotina, sino al luglio del 2018, quando questa aveva 14 anni, durante i riposini pomeridiani nello stesso letto, dopo i pranzi in famiglia. Ma non sarebbe stata la sola vittima, perché nei due anni precedenti, avrebbe molestato pure la figlia, all'epoca dei fatti anche lei 14enne, mentre dormiva nel proprio letto. Accuse ovviamente ancora da provare. A decidere di mandare l'uomo sul banco degli imputati è stata la giudice Alessandra Sermarini che ha fissato al prossimo 11 luglio la data d'inizio del dibattimento. La notizia è riportata da LeccePrima.

All'esito dell'udienza preliminare, la gup ha accolto insieme alla richiesta di rinvio a giudizio della Procura, anche la costituzione di parte civile avanzata dai familiari della nipote dell'uomo e dalla figlia, oggi 21enne, rappresentate dagli avvocati Raffaele Benfatto e Paolo Marseglia. Stando all'inchiesta, quest'ultima avrebbe trovato il coraggio di denunciare il padre, una volta scoperto che anche la cugina sarebbe stata destinataria di attenzioni morbose, tra le mura di casa. A difendere il 42enne ci penserà l'avvocato Piero Antonio Romano.