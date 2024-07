Il ragazzo con pistola e proiettili sotto la culla del figlio in arrivo

Ha nascosto una pistola sotto al materasso della culla del figlio in arrivo, pensando di farla franca in caso di un controllo della polizia. A far saltare il singolare piano escogitato da un giovane di 24 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, sono stati i "falchi" della squadra mobile, intervenuti nei giorni scorsi in un'abitazione del quartiere San Cristoforo a Catania, per eseguire una perquisizione con il sospetto che all'interno potessero trovarsi nascoste armi e munizioni.

In effetti, le intuizioni dei poliziotti si sono rivelate fondate. Gli agenti della squadra mobile hanno circondato l'intera area circostante alla casa per cogliere di sorpresa il 24enne, poi trovato in possesso di una pistola a tamburo, calibro 38, con all'interno cinque proiettili. L'arma, risultata clandestina, era stata posizionata sotto al materasso di una culla, nella camera da letto.

Dopo il ritrovamento della pistola detenuta illegalmente, l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.