Si addormenta in autostrada sulla corsia di sorpasso: salvato da polizia

Ha parcheggiato l'auto, una Fiat Panda, sulla corsia di sorpasso, e si è addormentato. È accaduto questa notte sulla carreggiata Ovest dell'A24, direzione Roma, nelle vicinanze del casello autostradale di Colledara, in provincia di Teramo. Dopo la segnalazione di alcuni automobilisti, una volante della polizia stradale dell'Aquila Ovest è intervenuta sul posto. A bordo dell'auto, ferma nella corsia di sorpasso con motore e fari spenti, c'era un uomo che dormiva.

Sono state subito attivate, in collaborazione con gli Ausiliari della viabilità della concessionaria, tutte le procedure di sicurezza a garanzia dello stesso e degli altri utenti della strada. Con molta difficoltà si è riusciti a far spostare il veicolo in corsia di emergenza. Il giovane era talmente ubriaco da essere incapace di rimettersi in macchina ed è stato sanzionato per guida sotto influenza alcolica e il veicolo è stato sequestrato .