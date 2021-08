Parcheggiatore abusivo picchia famiglia di turisti

Ieri mattina un cittadino somalo di 25 anni è stato arrestato dalla polizia dopo che aveva preteso dei soldi per la sosta in Piazza Vittorio Veneto, a Firenze. Il giovane si è accostato alla vettura di una famiglia di turisti abruzzesi (padre, madre e due figli) pretendendo il pagamento del parcheggio a suon di pugni sul cofano.

Come riporta anche FirenzeToday, il padre gli ha consegnato un euro, ma il giovane non si è accontentato, dando in escandescenze. Prima contro la la madre, colpita con uno schiaffo al volto, poi ha centrato con un pugno il padre, che è uscito dall'ospedale con qualche giorno di prognosi.

Alla scena ha assistito un passante. E' stato lui a dare l'allarme al 112.Sul posto è intervenuta la polizia che ha rintracciato il soggetto non molto distante. Ora il parcheggiatore abusivo è accusato di estorsioni e resistenza a pubblico ufficiale. Avviate anche le procedure per il daspo urbano.