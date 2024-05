Abusi su due fratelli minorenni: Chiesa sospende parroco per 5 anni

Sospeso per 5 anni dall'esercizio pubblico del ministero sacerdotale un parroco dell’arcidiocesi di Pisa accusato di abusi sessuali nei confronti di due fratelli minorenni. Le molestie risalgano a più di 20 anni fa ma la denuncia è arrivata solo una volta che i ragazzi sono diventati adulti.

La sentenza definitiva, emessa dal Dicastero per la dottrina della fede, è giunta così alla conclusione del processo canonico avviato due anni fa dopo la denuncia delle vittime. In tale occasione l'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto aveva espresso "dolore e vergogna" per quanto accaduto, riferendo che il sacerdote aveva fatto esplicite ammissioni di colpa.

Il parroco ha lasciato la città da oltre un anno. Si trova in una struttura religiosa a Roma, un istituto nato proprio per il sostegno psicologico del clero. Non ci sarà nessun procedimento penale a suo carico perché i reati sono prescritti ma con molta probabilità i due fratelli chiederanno in un giudizio civile il risarcimento per i danni psicologici subiti.