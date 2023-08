Il sacerdote denunciato dal barista: "Abbiamo fatto sesso ma non mi ha pagato"

Una storia intricata e dai lati ancora parecchio oscuri: un barista di origini sudamericane avrebbe denunciato per minacce un parroco operante nel Bresciano, nel Basso Garda, quindi con riferimento alla Diocesi di Verona. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Desenzano: il giovane avrebbe riferito ai militari (e nero su bianco nella denuncia) di aver consumato rapporti sessuali con il sacerdote, ma che quest'ultimo non avrebbe pagato quanto dovuto. A fronte delle richieste del barista di saldare il pattuito, sarebbero poi arrivate le minacce, con dei messaggi audio inviati su Whatsapp.

Le indagini dei carabinieri

La vicenda è stata già segnalata sulle pagine di Corriere e Bresciaoggi. L'insolita coppia si sarebbe conosciuta attraverso una app di incontri. I due avrebbero avuto più rapporti sessuali, in diverse occasioni: i primi sarebbero stati regolarmente pagati dal parroco, ma non i successivi. Sul tavolo degli inquirenti alcuni quesiti per ora senza risposta: perché il parroco avrebbe interrotto i pagamenti? E perché le minacce? Forse temeva che il barista rivelasse tutto? E ancora, soprattutto: perché i pagamenti - a detta di chi ha sporto denuncia - sarebbero stati eseguiti in modo del tutto tracciabile, con bonifici e assegni? Non tutto torna: le indagini proseguono.