Follia alla partita under 19: tifoso tenta di accoltellare un calciatore e scoppia rissa in campo

Sportività nessuna, violenza molta. La partita che si è giocata lo scorso 5 aprile al centro sportivo comunale Al Bione (Lecco) tra Aurora San Francesco e Lissone è sfociata in un'aggressione con un tifoso che ha tentato di accoltellare un giocatore seduto sulla panchina del Lissone.

La gara era valida per il campionato regionale Juniores Under 19. Secondo quanto ricostruito un tifoso ha inveito contro dirigenti e staff del Lissone, poi ha tentato di colpire un giocatore con un coltello.

L'arbitro Mattia Ferraioli ha sospeso la gara al decimo minuto della ripresa, ma anche in campo si è scatenato il caos con un giocatore lecchese che ha aggredito due avversari: uno preso a calci e pugni e l'altro afferrato per il collo. Lo stesso arbitro ha denunciato di essere stato avvicinato da "una persona attribuibile alla società Aurora San Francesco che lo importunava" per la decisione di sospendere definitivamente la gara.

Per il calciatore violento sono state decise cinque giornate di squalifica, mentre la società dovrà versare 500 euro di multa, scontare cinque punti in classifica durante la prossima stagione tra i Provinciali e disputare cinque gare a porte chiuse.