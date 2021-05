Di corsa in ospedale ma il bimbo ha "fretta": donna partorisce in auto

È successo intorno alle 13 di oggi a Trieste: la giovane madre stava andando in ospedale, ma il piccolo non le ha lasciato il tempo necessario ed è venuto alla luce sul sedile della macchina

Stava per andare in ospedale, ma il bimbo che portava in grembo non le ha lasciato il tempo necessario per farlo: così, intorno alle 13.20 di oggi, lunedì 24 maggio, una donna ha dato alla luce un maschietto all'interno di un'auto parcheggiata in via Costalunga, a Trieste.

La neo mamma, una 30enne triestina, aveva iniziato a sentire le contrazioni a casa ed immediatamente, assieme al suo compagno, si sono diretti verso la macchina per "correre" all'ospedale infantile Burlo Garofolo. Ma nella sala parto del nosocomio la giovane madre non ci è mai arrivata, visto che ha partorito il maschietto sul sedile posteriore dell'autovettura. Il piccolo, per fortuna, sta bene ed è in ottime condizioni.

Nonostante il compagno abbia allertato il 118 e l'abbia supportata nel delicato momento, la trentenne ha fatto praticamente tutto da sola. Al loro arrivo sulla scena i sanitari l'hanno infatti trovata che aveva già partorito. Il piccolo e la trentenne (che sta bene) sono stati presi in consegna dal 118 che li hanno trasportati dov'erano diretti.