Partorisce la figlia e muore: lanciata una raccolta fondi per il sostegno della bimba

Ha dato alla vita la sua piccola e poi è morta per una emorragia cerebrale. È la tragedia che si è consumata nell'ospedale di Cona, in provincia di Ferrara. Una donna di 33 anni, Elisa Maietti, dopo il parto, è stata male ed è morta per un'emorragia cerebrale tra il 4 e il 5 maggio. La donna, una ricercatrice universitaria ferrarese, ha partorito dopo due ore di travaglio. Le condizioni della 33enne, subito dopo il parto, non lasciavano intravedere complicazioni. Poi, all'improvviso la donna ha iniziato ad avere dolori allo stomaco, a rimettere. La situazione è peggiorata rapidamente fino al coma e, in serata, alla morte. Sono stati avviati accertamenti interni da parte dell'Azienda ospedaliera per comprendere cosa abbia potuto portare a un epilogo così triste.

Nel frattempo, sulla piattaforma web Gofundme è stata promossa una raccolta fondi, nel ricordo della mamma scomparsa, per sostenere il futuro della figlia. "La mamma di Alice - ha scritto la promotrice Agata Fogli - è Elisa, se ne è andata donando al mondo il suo bene più prezioso. Elisa ha vissuto la sua vita al servizio degli altri, senza riserve, credeva in un mondo migliore dove ognuno doveva fare la propria parte per renderlo tale. Per crescere un bambino serve un intero villaggio e ora Alice ha bisogno di tutti noi per farlo al meglio. Così come Elisa è sempre stata generosa nella sua vita siamo certi che ognuno di voi nel suo piccolo potrà fare la sua parte per la piccola Alice". In neanche 24 ore, sono stati raccolti oltre 20mila euro.