Nicole, nata su una coperta fuori dall’auto in mezzo alla strada

La piccola Nicole è venuta al mondo la notte del 14 gennaio, su una coperta fuori dall’auto. Mamma Alessandra ha partorito da sola, aiutata soltanto da papà Lorenzo, che si è improvvisato ostetrico. Quando l’ambulanza è arrivata in via delle Scuole a Brusasco (Torino), lei era già nata. I sanitari hanno soccorso lei e la mamma ed entrambe sono state portate in ospedale, dove sono rimaste per qualche giorno per gli accertamenti diagnostici del caso.

Fortunamente tutto è andato bene. “Non ce l’aspettavamo, altrimenti piuttosto saremmo rimasti a casa”, ha raccontato Lorenzo: lui e Alessandra stavano correndo in ospedale per il parto, ma non hanno fatto in tempo ad arrivare e si sono dovuti fermare per far nascere la bambina. “Nicola è nata alle 4,28 con una temperatura di -1 grado”, ha spiegato.

La piccola Nicole nata in auto mentre i genitori correvano in ospedale

Oggi Alessandra Petrarulo e Lorenzo Caruso, insieme alla piccola Nicole e al figlio Thomas di 13 mesi, sono stati ricevuti dalla sindaca Luciana Trombadore. Nicole è anche la prima nata nel territorio brusaschese da più di 60 anni, come ha detto la prima cittadina:

"Ho conosciuto la coppia il 31 dicembre, avevamo fatto l'accertamento anagrafico perché erano appena arrivati nel paese - ha commentato Trombadore - Nei giorni scorsi i funzionari dell'anagrafe mi hanno chiamata e mi hanno detto che dobbiamo capire come fare l'atto, visto che non avevano mai affrontato il caso di una nascita in strada. Il papà è stato un eroe, ha gestito la situazione con calma e consapevolezza. Ho visto la bimba questa mattina e sono contenta per questa ondata di buonumore, finalmente si parla di un paese per un fatto bello”.