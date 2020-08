Partorisce nel letto di casa senza doglie e mentre dorme: l'incredibile nascita di Tommaso

Non un crampo, non una fitta che preannunciasse il lieto evento. Quello che è accaduto ad una donna di Frosinone, residente in via Mastruccia, è incredibilmente vero: ha partorito nel letto di casa, senza doglie, mentre dormiva. FrosinoneToday racconta che la donna è stata svegliata dalla rottura delle acque e dalla presenza tra le gambe del suo secondogenito che evidentemente aveva una gran fretta di venire al mondo.

La donna ha quindi svegliato il marito che in pochi minuti ha allertato l'Ares 118. Quando l'auto medica con il dottor Angelo Taglienti a bordo e gli operatori Naomi Ricciardi, Francesca Celenza e Luigi Ferracci sono arrivati nell'abitazione di via Mastruccia hanno trovato il bimbo adagiato sul grembo della madre. Il cordone ombelicale è stato tagliato alle 2.45 della notte tra il 25 ed il 26 agosto.

Grande la gioia del personale sanitario e dei genitori. La madre e il bambino per precauzione sono stati portati in ospedale al "Fabrizio Spaziani" ma entrambi godono di ottima salute.