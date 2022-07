Partorisce tra le panchine della stazione: lascia lì il neonato e torna a casa

Si è accasciata tra le panchine della stazione dei bus e ha dato alla luce un bambino, abbandonandolo e dileguandosi. E' successo ieri a Lignano Sabbiadoro, provincia di Udine, dove poco prima delle 14 una donna si sarebbe accovacciata tra le panchine della stazione, vicino alla biglietteria, partorendo suo figlio. Dopodiché si sarebbe allontanata ritornando nella sua abitazione, a poca distanza dal luogo del parto. Sono state alcune persone presenti in stazione a dare l'allarme e a prendere in custodia il piccolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Lignano ma anche la polizia locale e i sanitari del 118 che hanno trasportato il neonato all'ospedale di Latisana. I carabinieri hanno rintracciato la madre seguendo le tracce di sangue: la donna, trovata in stato confusionale, ha subito infatti un'importante emorragia ed è stata trasporta in ospedale dove si trova comunque in buone condizioni. Ora la sua posizione è al vaglio della Procura di Udine.