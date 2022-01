Positivo al Covid organizza party in casa con gli amici: "Tanto siamo tutti positivi"

Quattro ventenni di Mira, grosso comune nel Veneziano, sono stati denunciati dopo che uno di loro, risultato positivo al Covid e con obbligo di isolamento domiciliare, ha organizzato una festa di Capodanno a casa. Ad allertare le forze dell’Ordine sono stati i vicini: segnalavano l'inquilino di un altro appartamento della stessa palazzina, un 20enne, che doveva trovarsi in quarantena ma che invece stava festeggiando l'arrivo del 2022 in compagnia.

I fatti in un piccolo condomonio di via Nazionale. Il ragazzo, nonostante la quarantena, aveva organizzato per l'ultimo dell'anno una festicciola con altri tre suoi amici: i controlli incrociati con l'Asl di appartenenza hanno confermato la positività di tutti i ragazzi. Per loro è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. "Tanto siamo tutti contagiati", si sarebbero giustificati i giovani davanti alle forze dell'ordine.