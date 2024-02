Frontale tra Panda e Porsche: un morto 

Un pensionato di 81 anni, Pasquale Murgia, è morto dopo un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 25 febbraio, sulla strada provinciale 56, tra Talana e Lotzorai, in provincia di Nuoro. L'uomo, celibe e da tempo residente a Tortoli, si trovava alla guida della sua Fiat Panda che, per cause da accertare, si è scontrata frontalmente contro una Porsche. L'anziano è deceduto poco dopo lo schianto, prima di arrivare al pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei: troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. I carabinieri stanno svolgendo le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'omicidio.

Come confermano le immagini diffuse dai vigili del fuoco, lo schianto è stato terribile: la Panda condotta dal pensionato è andata completamente distrutta. L'uomo è stato rinvenuto all'interno dell'abitacolo, con il parabrezza in frantumi e il veicolo ridotto a un cumulo di lamiere. Quando i vigili del fuoco lo hanno trovato, riverso sul sedile del passeggero, era dolorante ma cosciente. Tuttavia, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e l'81enne è deceduto prima dell'arrivo in ospedale. L'altra auto, dopo l'impatto, ha terminato la sua corsa in un terreno poco distante: illeso il 28enne di Tortoli.che si trovava alla guida del Porsche Macan.