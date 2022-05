Tragedia sul lavoro, camion finisce in mare: operaio muore annegato

Dramma in un cantiere di Giorgino, alla periferia di Cagliari: il conducente di un autoarticolato, Pasquale Piras ha perso la vita dopo che il mezzo è caduto in mare. Secondo le prime informazioni l'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, martedì 31 maggio, intorno alle 10.00: durante una manovra sul molo su cui stava operando, il mezzo ha perso aderenza ed è finito in acqua.

L'operaio, che lavorava per una ditta in appalto, non è riuscito a mettersi in salvo. Per lui purtroppo, non c'è stato nulla da fare: i colleghi presenti hanno tentato invano di soccorrerlo, il suo corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco accorsi dalla caserma del porto di Cagliari. L'equipe del 118 giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro con un'autogrù per cercare di recuperare l'autoarticolato, che giace su un fondale a una profondità di circa 5 metri. Sul posto sono arrivate anche due pattuglie della Squadra volante della questura e gli ispettori dello Spresal che dovranno accertare la dinamica dell'infortunio mortale.