L'apericena di Pasquetta con 21 persone in casa: il vicino chiama la polizia, finisce male

La "festa" in un appartamento di via Vesio a Milano: all'interno 13 ragazzi e 8 ragazze

L'apericena di Pasquetta in barba alle regole anti covid è finito con le multe per tutti. La "festa" in casa è stata interrotta lunedì sera a Milano dalla polizia, che ha poi identificato e multato tutti i presenti che si erano radunati in un appartamento di via Vesio, al Portello. Troppa musica e troppo caos per passare inosservati: la richiesta d'intervento al 112 è arrivata poco dopo le 20, quando un residente di zona ha segnalato musica ad alto volume e schiamazzi arrivare dall'appartamento.

L'apericena di Pasquetta con 21 persone in casa

Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno individuato la casa e si sono presentati alla porta. Nell'abitazione i poliziotti hanno trovato otto donne e tredici uomini, tutti 30enni. Il proprietario di casa ha ammesso senza particolari problemi di aver organizzato un apericena per il giorno di Pasquetta, ma la giustificazione non è bastata per evitare una multa da 400 euro a tutti per violazione delle norme anti covid, che vietano gli assembramenti e i party in casa. La sanzione viene ridotta a 280 euro se pagata entro cinque giorni.

Lo stesso destino, nel weekend di Pasqua a Milano, era toccato ad altre decine di giovani. Sabato pomeriggio era stata proprio la polizia a scoprire in un'abitazione di via Scalarini ben 44 persone a bere e ascoltare musica. La notte precedente, invece, i carabinieri avevano interrotto due party di universitari, che si erano riuniti per far festa.