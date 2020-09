Patrizia Napolitano: la donna morta in un incendio dopo aver messo in salvo i fratelli

L'abitazione adesso è sotto sequestro: bisognerà chiarire l'esatta dinamica del dramma. Ma oggi è il momento del dolore. Le fiamme sono divampate all’improvviso in un appartamento di Dugenta, piccolo centro lungo la valle del fiume Volturno, in provincia di Benevento, nel cuore della notte. Una donna, Patrizia Napolitano, 49 anni, si è resa conto dell'incendio e ha subito dato l’allarme svegliando i fratelli. Erano le 4.30. Un fratello è corso via per chiedere aiuto.

Lei, con un altro fratello, ha portato fuori dalla casa un terzo fratello cieco. Poi è rimasta intrappolata all'interno. E' morta per asfissia, dopo essere svenuta a causa del fumo nero e delle forti esalazioni.

I vigili del fuoco hanno operato a lungo sulla scena per domare le fiamme, sul posto anche carabinieri e i medici del 118. Da una prima ricostruzione a causare l’incendio sarebbe stato un corto circuito del frigorifero.

La salma di Patrizia Napolitano è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale "San Pio" di Benevento per l'esame autoptico disposto dal magistrato di turno.