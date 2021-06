Patrizia Pepé, la donna morta alle cascate di Aquafraggia sotto gli occhi del compagno

La tragedia in provincia di Sondrio. Il sindaco: "Dalle prime ricostruzioni pare che la donna abbia scavalcato la delimitazione in acciaio e abbia attraversato la parte sommitale della cascata a piedi nudi. Cosa assolutamente vietata dal regolamento e dai cartelli segnaletici"

Un'escursione finita in tragedia. Patrizia Pepé, 42enne originaria di Reggio Calabria e residente a Seregno, in Brianza, ha perso la vita nel pomeriggio di domenica precipitando da un sentiero che costeggia le cascate di Acquafraggia, nel comune di Piuro, in Valchiavenna (Sondrio).

Con lei c'era anche il compagno, un uomo di 36 anni, che si è gettato in acqua per aiutarla ma è caduto anche lui.

Patrizia Pepé, la donna morta alle cascate di Acquafreggia

Entrambi sono precipitati per una cinquantina di metri, fermandosi in una pozza sotto il primo salto. Il 36enne, ferito, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Gravedona con l’elisoccorso, mentre per la donna non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino e del Sagf della Guardia di Finanza, sotto gli occhi di numerosi avventori del parco delle cascate.

"Dalle prime ricostruzioni pare che la donna abbia scavalcato la delimitazione in acciaio e abbia attraversato la parte sommitale della cascata a piedi nudi. Cosa assolutamente vietata dal regolamento e dai cartelli segnaletici", ha scritto il sindaco di Piuro, Omar Iacomella, aggiungendo: "Dispiace per quanto accaduto. Tutto ciò deve far riflettere: indossiamo sempre calzature adatte alla montagna? Abbiamo preso coscienza dei pericoli che possiamo correre? Tante volte no. La montagna non è un luna park. È meravigliosa ma va frequentata con saggezza perché purtroppo possono accadere tragedie come quella di oggi".