Malore mentre gioca a padel, ex calciatore muore a 48 anni

Mondo del calcio a lutto per la morte improvvisa di Patrizio Billio, 48 anni. Ex calciatore e attuale tecnico dell'Academy del Milan in Kuwait, Billio è stato stroncato da un malore mentre giocava a padel con alcuni amici a Treviso. La tragedia è avvenuta lunedì sera. I soccorsi sono stati inutili.

Billio era originario di Montebelluna, nelle stagioni 1991-92 e 1992-93 aveva disputato varie amichevoli con la prima squadra del Milan. Successivamente aveva indossato le maglie di Ravenna, Verona, Casarano, Ternana, Monza, Crystal Palace, Ancona, Dundee, Aberdden, Livorno, Sora, Pro Sesto e Colligiana, terminando la carriera agonistica nel 2010. Billio ha vinto anche due campionati di Serie C2 con le maglie di Ternana e Pro Sesto. Buona personalità e tecnica, era considerato una promessa del calcio italiano. Laureato in Scienze motorie all'Università Cattolica di Milano, collaborava anche con Pietro Vierchowod per il Milan Summer Camp che si terrà tra giugno e luglio a Cortina d’Ampezzo.

"Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari", il messaggio della dirigenza milanista.