Autista 'dimentica' bimba sullo scuolabus: il padre lo aggredisce

Non vedendola rientrare a casa, il padre di una bambina di appena 10 anni è andato a cercarla. La ritrova da sola sullo scuolabus, parcheggiato in un'area di sosta: per farla scendere rompe un vetro del mezzo. E' successo a Cura Carpignano, in provincia di Pavia. L'autista 'sbadato' ha dichiarato di non essersi accorto della presenza della bambina, che probabilmente si era addormentata sui sedili posteriori, così dopo aver parcheggiato lo scuolabus è andato in mensa a pranzare. Al suo ritorno ha trovato ad attenderlo il padre della bimba inferocito, un uomo di 45 anni, che l'ha aggredito prendendolo a schiaffi e colpendolo due volte al viso. Trasportato al pronto soccorso dagli operatori del 118, è stato giudicato guaribile in pochi giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: per il momento non sembrano esserci denunciati.