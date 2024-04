Casa di cura lager: paziente psichiatrico picchiato, lasciato senza cibo e chiuso in bagno

Picchiato, insultato, lasciato senza cibo e rinchiuso in bagno. Così un uomo, ospite di una struttura per pazienti psichiatrici, era costretto a vivere. A infliggerli tanta sofferenza sarebbe stata la responsabile della struttura. La donna, 63 anni, è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena. L'accusa è di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Le indagini sono partite dalla denuncia di un dipendente della struttura, che ha raccontato di aver assistito più volte a violenze fisiche e psicologiche nei confronti di un paziente. Intercettazioni audio e video avrebbero poi documentato il comportamento della donna che era solita malmenare l'uomo con calci e schiaffi, insultarlo e negandogli i pasti chiudendolo in un bagno. Secondo l'accusa l'indagata, che si trova ora agli arresti domiciliari, era anche solita privare la vittima del sonno.