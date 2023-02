Il medico non firma il certificato, la paziente distrugge lo studio

Le porte distrutte, i vetri in frantumi, gli arredi devastati. Si presenta così l'ambulatorio di un medico di famiglia a Ficarazzi (Palermo) dopo che una paziente ha avuto da ridire sull'atteggiamento del professionista. La donna, aiutata dai figli, sarebbe responsabile di quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione è avvenuta in due momenti. In una prima fase un giovane di 21 anni avrebbe protestato contro il medico che si era rifiutato di rilasciare un certificato. Poco dopo si sarebbero presentati la madre del giovane e il fratello e avrebbero danneggiato l'ambulatorio che si trova in corso Umberto. I carabinieri hanno rintracciato la donna e i figli e la loro posizione è al vaglio.